【リオデジャネイロ＝南部さやか】南米ペルーで行われた大統領選の決選投票は２９日、開票率が１００％に達し、アルベルト・フジモリ元大統領の長女で、中道右派のケイコ・フジモリ氏（５１）の勝利が確実となった。選管当局の集計では、ケイコ氏の得票率は、５０・１３％で、左派のロベルト・サンチェス元貿易・観光相（５７）の４９・８６％を５万票近い差で上回った。決選投票は７日に行われ、疑問票などの審査が続いてい