大分市で家庭ごみ有料化が始まって12年となるのを前に、制度の継続や見直しを検証する審議会が29日から始まりました。 【写真を見る】「家庭ごみ有料化」市民9割超が継続を容認大分市で審議会、制度のあり方を検証へ 大分市は、家庭ごみの減量とリサイクルの推進を目的に、2014年11月から指定ごみ袋の導入によって有料化しています。 有料化から12年となるのを前に、制度の在り方を検討する3年に1度の審議会は、学識経験者や