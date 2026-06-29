29日午前5時15分ごろ、近鉄京都線の京都駅構内で、京都発橿原神宮前行きの4両編成の普通列車が脱線した。乗客約10人にけがはなく、近鉄が原因を調べている。同社によると、乗客は係員の誘導で、徒歩で移動した。近鉄京都線は京都―上鳥羽口間の上下線で運転を見合わせ、他の区間でも一部の列車の運休や遅れが発生した。