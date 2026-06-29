ＥＸＩＬＥのＴＡＫＡＨＩＲＯが２５日付で自身のインスタグラムを更新。久しぶりのツーショットを披露した。「久しぶりに兄貴とバッタリ会いました。ちょっと挨拶しようと楽屋のぞいたら、やっぱり、なんか食べてました。いつも優しい。＃久しぶり杉て＃ちょっと緊張しちゃって＃座りの良い顔＃忘れてた＃ヒーハー」と投稿。お笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一とのツーショットを公開した。この投稿に「