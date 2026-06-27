TiDEが、2026年11月29日に初となるワンマンライブを東京・渋谷WWWにて開催することを発表した。イープラスでは現在オフィシャル先行（抽選）を受付中だ。現在、渾身の楽曲を制作中と語るTiDEの初ワンマンライブを是非チェックしてほしい。◆◆◆◾️井上大悟（Vo, G）コメント僕達TiDEにとって初のワンマンライブを、憧れの地、WWWで開催いたします。セットリスト、照明、演出全てにこだわり、僕達が