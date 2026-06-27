TiDEが、2026年11月29日に初となるワンマンライブを東京・渋谷WWWにて開催することを発表した。

イープラスでは現在オフィシャル先行（抽選）を受付中だ。現在、渾身の楽曲を制作中と語るTiDEの初ワンマンライブを是非チェックしてほしい。

◆ ◆ ◆

◾️井上大悟（Vo, G）コメント

僕達TiDEにとって初のワンマンライブを、憧れの地、WWWで開催いたします。

セットリスト、照明、演出全てにこだわり、僕達がこれまで向き合ってきたもの、そして、これから向かう先の未来を体感いただけるようなライブになると思います。

是非、一生に一度しかない初ワンマンを観に来ていただけると嬉しいです。

◆ ◆ ◆

◾️＜TiDE 1st one-man live at Shibuya WWW＞ 日時：2026年11月29日（日）

Open 16:30 / Start 17:30

会場：東京・Shibuya WWW チケット料金：スタンディング \4,800（+1drink）

オフィシャル先行（抽選）：6月27日（土）20:00〜7月12日（日）23:59

URL：https://eplus.jp/tide/

◾️＜TiDE presents『Blend Your Mode』＞ ・東京公演

日時：2026年6月27日（土）

Open 17:15 / Start 18:00

会場：東京・下北沢ADRIFT

ゲスト：DURDN ・大阪公演

日時：2026年7月3日（金）

Open 18:30 / Start 19:00

会場：大阪・Yogibo HOLY MOUNTAIN

ゲスト：Geloomy