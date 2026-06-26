ドミコが、＜MOOD STOCK SLOW:UP＞の追加公演を2026年9月8日に東京・新代田FEVERにて開催することを発表した。2026年にシングル「んなわけ？」、「歯触り舌触り」をリリースし、決められたテンポの上下で組まれた2つのセットリストで全国9カ所を回った＜MOOD STOCK SLOW:UP＞。本日東京・Spotify O-EASTにて開催されたファイナル公演では、当日の天気で“UP”か“SLOW”かでセットリストを決めて行われたのだが、公演終了時に急遽