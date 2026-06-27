2018年に泥酔した状態で未成年にわいせつな行為をしたとして書類送検され（のちに起訴猶予処分）、所属務所を退所。さらには2020年、酒気帯び運転による道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕されている。

芸能界を事実上、引退していた元“旧ジャニ”アイドルがいよいよ動き出した――。

6月24日、元TOKIOの山口達也（54）がYouTubeチャンネルに動画を投稿。芸能界引退から8年、ようやくエンタメ活動を再開したことになる。

「2度の不祥事を経て、『アルコール依存症』だと診断された山口さんは治療に専念していました。その後は、アルコール依存症患者として自身の経験を語る講演活動をおこなっていましたが、長らくエンタメ活動からは遠ざかっていました」（スポーツ紙記者）

そんな山口が、エンタメ活動再始動の場所として選んだのはYouTube。公開した動画は『山口達也、YouTubeチャンネル始めます。』と題され、かつての不祥事に関する謝罪から始まった。山口は「今の生活のお話をしたり、おこがましいですけれども、少しでも世の中のお役にたてる事があれば動いてみたい」と、チャンネル設立にいたった事情を説明。続いてYouTube拠点として借りたという、和室4.5畳、小さなキッチンと風呂・トイレ付きの物件を紹介した。

同日には『芸能界を離れた山口達也が、8年間続けてきたこと。』と題した動画もアップ。5月某日に関東近郊の山を訪れ、荒れた山の手入れをおこなう様子を公開した。山口は山の持ち主の許可を得て週に数回のペースで山に入り、地元の人などと一緒に倒木を切って片付けるなどの整備を続けていたとのこと。また山口は、山の整備以外の生活についても言及した。

「芸能界引退後、実家に戻った山口さんは、埼玉や都内近郊で建築系のアルバイトをしていたそうです。山の整備もそうですが、長年芸能界という特殊な環境で生きてきた山口さんが現在も生活できているのは、『ザ！鉄腕！DASH！！』（日本テレビ系）での経験が大きいのではないでしょうか。一般的なアイドル活動では得られない体力・筋力・知識が身についたはずですからね」（芸能ライター）

現在の山口の姿に、『ザ！鉄腕！DASH！！』を思い出したという人は多かった様子。動画のコメント欄には、

《やはり、自然の中は癒されるのでしょうか？1人鉄腕ダッシュをやってくれていて嬉しいですこれからの配信も楽しみにしています！》

《これ実質鉄腕DASHだろ》

《講演会もいいけど、達也くんの持ってるスキルがしっかり活かされてるってわかって心から安心できました！》

《DASH！！の経験が今までを助けてくれたんやね》

などの声が。さらには、

《ここでTOKIOで開拓すれば良くね？テレビとかもういいからさ、ここで4人でやればいいじゃん！たまに長瀬くんきてくれればいいよ》

《TOKIOメンバー集結して欲しい》

などとグループの再結成を望む声も寄せられていた。

8年の時を経て、新しい1歩を踏み出した山口。かつての“仲間”との共演は実現する日は来るのか――。