モナキが、「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」Aタイプのカップリング曲「こんなもんじゃねぇ」のMVを公開した。お披露目に至るまでのドキュメンタリー映像が既にYouTubeにて公開されているが、MVではオーディション開催からデビューのステージに至るまでの約2年間の映像が使用されている。さらに、本日行ったTikTok LIVEにて、10月27日に東京・豊洲PITでワンマンライブ＜ハロウィンやで☆しらんけど＞を開催することを発表