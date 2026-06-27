モナキが、「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」Aタイプのカップリング曲「こんなもんじゃねぇ」のMVを公開した。

お披露目に至るまでのドキュメンタリー映像が既にYouTubeにて公開されているが、MVではオーディション開催からデビューのステージに至るまでの約2年間の映像が使用されている。

さらに、本日行ったTikTok LIVEにて、10月27日に東京・豊洲PITでワンマンライブ＜ハロウィンやで☆しらんけど＞を開催することを発表した。詳細は後日発表されるとのことなので、続報を楽しみにお待ちいただきたい。

◾️ワンマンライブ＜ハロウィンやで☆しらんけど＞

日程：2026年10月27日（火）

会場：東京・豊洲PIT

※詳細は後日発表

◾️シングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」（Cタイプ・Dタイプ）

2026年7月29日 リリース ▼Cタイプ：CRCN-8849 定価:￥1,550（税込）

1.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど

作詩：酒井一圭、岩崎貴文 作曲・編曲：岩崎貴文

2.すみなすものは心なりけり

作詩：酒井一圭 作曲・編曲：渡辺 徹 (Blue Bird’s Nest)

3.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど（オリジナル・カラオケ）

4.すみなすものは心なりけり（オリジナル・カラオケ） ▼Dタイプ：CRCN-8850 定価:￥1,550（税込）

1.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど

作詩：酒井一圭、岩崎貴文 作曲・編曲：岩崎貴文

2.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど< >

作詩：酒井一圭、岩崎貴文 作曲：岩崎貴文 編曲：渡辺 徹 (Blue Bird’s Nest)

3.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど（オリジナル・カラオケ）

4.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど< >（オリジナル・カラオケ）

◾️Zeppツアー

2026年8月18日（火）大阪・Zepp Namba（OSAKA）

2026年8月19日（水）愛知・Zepp Nagoya

2026年8月24日（月）東京・Zepp Haneda（TOKYO）

詳細は後日発表。