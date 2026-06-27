モナキが、「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」Aタイプのカップリング曲「こんなもんじゃねぇ」のMVを公開した。

お披露目に至るまでのドキュメンタリー映像が既にYouTubeにて公開されているが、MVではオーディション開催からデビューのステージに至るまでの約2年間の映像が使用されている。

さらに、本日行ったTikTok LIVEにて、10月27日に東京・豊洲PITでワンマンライブ＜ハロウィンやで☆しらんけど＞を開催することを発表した。詳細は後日発表されるとのことなので、続報を楽しみにお待ちいただきたい。

◾️ワンマンライブ＜ハロウィンやで☆しらんけど＞
日程：2026年10月27日（火）
会場：東京・豊洲PIT
※詳細は後日発表

◾️シングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」（Cタイプ・Dタイプ）
2026年7月29日 リリース

▼Cタイプ：CRCN-8849　定価:￥1,550（税込）
1.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど
作詩：酒井一圭、岩崎貴文　作曲・編曲：岩崎貴文
2.すみなすものは心なりけり
作詩：酒井一圭　作曲・編曲：渡辺 徹 (Blue Bird’s Nest)
3.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど（オリジナル・カラオケ）
4.すみなすものは心なりけり（オリジナル・カラオケ）

▼Dタイプ：CRCN-8850　定価:￥1,550（税込）
1.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど
作詩：酒井一圭、岩崎貴文　作曲・編曲：岩崎貴文
2.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど<>
作詩：酒井一圭、岩崎貴文　作曲：岩崎貴文　編曲：渡辺 徹 (Blue Bird’s Nest)
3.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど（オリジナル・カラオケ）
4.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど<>（オリジナル・カラオケ）

◾️Zeppツアー
2026年8月18日（火）大阪・Zepp Namba（OSAKA）
2026年8月19日（水）愛知・Zepp Nagoya
2026年8月24日（月）東京・Zepp Haneda（TOKYO）
詳細は後日発表。

関連リンク

◆モナキ オフィシャルサイト
◆モナキ オフィシャルInstagram
◆モナキ オフィシャルYouTubeチャンネル