モナキ、オーディションからデビューまでの軌跡を追った「こんなもんじゃねぇ」MV公開。東京・豊洲PITでのワンマンライブ発表も
モナキが、「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」Aタイプのカップリング曲「こんなもんじゃねぇ」のMVを公開した。
お披露目に至るまでのドキュメンタリー映像が既にYouTubeにて公開されているが、MVではオーディション開催からデビューのステージに至るまでの約2年間の映像が使用されている。
さらに、本日行ったTikTok LIVEにて、10月27日に東京・豊洲PITでワンマンライブ＜ハロウィンやで☆しらんけど＞を開催することを発表した。詳細は後日発表されるとのことなので、続報を楽しみにお待ちいただきたい。
◾️ワンマンライブ＜ハロウィンやで☆しらんけど＞
日程：2026年10月27日（火）
会場：東京・豊洲PIT
※詳細は後日発表
◾️シングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」（Cタイプ・Dタイプ）
2026年7月29日 リリース
▼Cタイプ：CRCN-8849 定価:￥1,550（税込）
1.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど
作詩：酒井一圭、岩崎貴文 作曲・編曲：岩崎貴文
2.すみなすものは心なりけり
作詩：酒井一圭 作曲・編曲：渡辺 徹 (Blue Bird’s Nest)
3.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど（オリジナル・カラオケ）
4.すみなすものは心なりけり（オリジナル・カラオケ）
▼Dタイプ：CRCN-8850 定価:￥1,550（税込）
1.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど
作詩：酒井一圭、岩崎貴文 作曲・編曲：岩崎貴文
2.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど<
作詩：酒井一圭、岩崎貴文 作曲：岩崎貴文 編曲：渡辺 徹 (Blue Bird’s Nest)
3.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど（オリジナル・カラオケ）
4.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど<
◾️Zeppツアー
2026年8月18日（火）大阪・Zepp Namba（OSAKA）
2026年8月19日（水）愛知・Zepp Nagoya
2026年8月24日（月）東京・Zepp Haneda（TOKYO）
詳細は後日発表。
関連リンク
◆モナキ オフィシャルサイト
◆モナキ オフィシャルInstagram
◆モナキ オフィシャルYouTubeチャンネル