金沢市が発注した工事で、民有地の樹木が地権者の同意なしに伐採されていたことが分かりました。市は地権者への補償も視野に対応を進める方針です。 複数の関係者によると、工事が行われたのは、複数の地権者が所有する金沢市末町の約1500平方メートルの土地です。金沢市は、「辰巳用水の保全ために木を切ってほしい」という地元からの要望を受け、5月下旬に少なくとも十数本の樹木を伐採しました。その後、伐採に気付