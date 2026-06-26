資料香川県空撮 香川県が26日、6月1日現在の推計人口を発表しました。90万1428人で前月と比べて745人減、24カ月連続で減少しています。 5月中の人口動態でみると、自然動態が627人減（出生394人、死亡1021人）、社会動態が118人減（転入2179人、転出2297人）です。市町別にみると、直島町のみ8人増加し、他の8市8町は減少しました。 香川県の人口は2000年1月のピーク時には103万928人でしたが、少子高齢化などの