25日夕方、大館市字東台の長根山運動公園の駐車場でクマが目撃されました。大館警察署の調べによりますと25日午後5時半ごろ、大館市字東台の長根山運動公園の駐車場にクマ1頭がいるのを、車で走っていた人が目撃しました。クマの体長は約50センチです。最も近い民家までは約100メートルで、付近には野球場や陸上競技場などがあります。