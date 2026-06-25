2030年代後半以降年間最大で50万トンの排出が予想される太陽光パネル。岩国市美和町ではその太陽光パネルのリサイクル施設の建設が計画されていて地元住民への説明会が行われました。岩国市美和町では閉鎖された工場の跡地に太陽光パネルのリサイクル施設を建設する計画が進められています。処理工程で発生する粉じんによる環境への影響を不安視する声が地元で強いことから24日、事業者による住民説明会が行われました。事業者によ