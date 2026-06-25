この記事をまとめると ■自転車の妨害運転は青切符ではなく刑事罰の対象となる ■幅寄せや蛇行運転など7つの行為が自転車の「あおり運転」に該当する ■自転車も道路交通法上は「車両」という認識が必要だ 自転車もあおり運転が適用されるのか 自転車の青切符制度が施行されて2カ月が経過し、さまざまな声があがっています。また、悪質な自転車運転者には、反則金ではなく罰則が科せられます。もちろん、 自転車で妨害運転（いわ