NVIDIAは6月22日、ドイツ・ハンブルクで開催中の「ISC High Performance 2026」において、科学技術計算向けの新たなスーパーコンピューター基盤「NVIDIA Vera Rubin」プラットフォームを発表した。 参考：中国スパコンが世界1位に“NVIDIA抜き・中国産技術だけ”で米国を抜いた衝撃 Vera Rubinは、GPU「NVIDIA Rubin」とCPU「NVIDIA Vera」を高速接続技術で統合し、液冷方式を採用したラッ