月刊Webコミック誌「コミックライドivy（アイビー）」（マイクロマガジン社）vol.41が、2026年6月24日に配信開始された。同号からは「ことのは文庫」（同社）の人気シリーズ『おまわりさんと招き猫』と、『借金まみれの薬師見習いですが、銀行頭取の公爵家次男に愛されます』の2作品が連載を開始した。 【漫画】猫のおもちさんは漫画でもむっちりまるまるボディ？新連載を読む 『おまわりさんと招き猫』は植原