月刊Webコミック誌「コミックライドivy（アイビー）」（マイクロマガジン社）vol.41が、2026年6月24日に配信開始された。同号からは「ことのは文庫」（同社）の人気シリーズ『おまわりさんと招き猫』と、『借金まみれの薬師見習いですが、銀行頭取の公爵家次男に愛されます』の2作品が連載を開始した。

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『おまわりさんと招き猫』は植原翠が手がけるシリーズ小説で、海辺の下町情緒あふれるかつぶし町を舞台に、町の交番に赴任した若手おまわりさん・小槇悠介と、人の言葉を話すふしぎな猫・おもちさんの一人と一匹を中心にしたあやかし物語。漫画は「少年陰陽師」シリーズ（KADOKAWA）の装画などを担当している伊東七つ生が務める。単話配信は7月21日より開始予定。

新連載2作目は秋月忍の原作をこじかあんよがコミカライズした『借金まみれの薬師見習いですが、銀行頭取の公爵家次男に愛されます』。亡き母に憧れて薬師を夢見るラムル子爵家の長女ルシールが、婚約破綻による多額の違約金を背負うなか、若くして銀行頭取まで上りつめたエドワルドと再会し……というシンデレラストーリー。

（文=リアルサウンド ブック編集部）