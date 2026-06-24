6月21日、六本木ヒルズアリーナで「マクドナルド・コカ・コーラ FIFAワールドカップ2026 日本代表対チュニジア代表戦 パブリックビューイング」が開催され、抽選で選ばれた約500人のサポーターが集結した。本イベントは、FIFAワールドカップ2026のオフィシャルスポンサーであるマクドナルドとコカ・コーラが共同で実施したもの。会場には試合開始前から多くのファンが集まり、日本代表のグループステージ第2戦を前に大きな期待感に