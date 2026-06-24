韓国HYBE社との戦略的パートナーシップのもと、INCS toenterが新たに始動させたガールズグループが、Girls Archives.だ。世界標準のストーリーテリング集団と映画『超かぐや姫！』劇中歌を手がけるネットカルチャーの旗手。両者が仕掛けるリアル × バーチャルの日韓ガールズグループは、Netflix映画『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』主題歌でプレデビューが決定している。YUISA、ENA、SEOYEON、HINARI、SOJEONGの5人からなるGir