虹の女神は、あなたのすぐそばにいる──。ウクレレ界のトップ・プレイヤー、名渡山遼のメジャーデビュー10周年記念作『Beyond the Rainbow』は、CD2枚組で、全曲新録音のDisc1と、10年間にリリースした中から今届けたい曲を自選したDisc2をカップリング。名渡山遼の世界への入門編として最適の内容だが、それだけじゃない。そこには様々な迷いと葛藤を超えて、「本当に作りたい音楽」にたどり着くまでの、長い物語がある。聴けば