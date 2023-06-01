時速36kmが、明日リリースするメジャー1stアルバム『目を閉じても残る赤』より、「網膜の奥、ハートの側」のMVを公開した。監督は写真家・映像作家の増田彩来が務め、虹が落っこちた場所を目指し、星が弾ける音を探す仲川（Vo）の一人旅をアニメーションを織り交ぜて描いた作品になっているという。「網膜の奥、ハートの側」は歌詞の一節からアルバムタイトルを引用した、重要な役割を担う一曲。ポエトリーリーディングを交えて膨