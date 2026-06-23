桑田佳祐が、明日リリースする最新シングル「人誑し / ひとたらし」より、表題曲である「人誑し / ひとたらし」のMVを本日公開した。MVは、第一線で活躍する俳優・ミュージシャン陣と共に桑田佳祐のキャリア史上最大規模の撮影で映し出した、甘美で危うい世界になっているという。バンドメンバーには山内薫（B）、TIGER（Cho）に加えて、初共演となるクラッシャー木村（Vn）、さらにスペシャルゲストとして緑黄色社会から小林壱誓