桑田佳祐が、明日リリースする最新シングル「人誑し / ひとたらし」より、表題曲である「人誑し / ひとたらし」のMVを本日公開した。

MVは、第一線で活躍する俳優・ミュージシャン陣と共に桑田佳祐のキャリア史上最大規模の撮影で映し出した、甘美で危うい世界になっているという。バンドメンバーには山内薫（B）、TIGER（Cho）に加えて、初共演となるクラッシャー木村（Vn）、さらにスペシャルゲストとして緑黄色社会から小林壱誓（G）、ゲスの極み乙女からほな・いこか（Dr）が参加。

緑黄色社会とは2024年にサザンオールスターズで出演した＜ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA＞で共演しており、以来、桑田が注目し続けている後輩ミュージシャンとして小林の名が上がったという。そして、ほな・いこかは桑田が自身のラジオでも「ハマっている」と公言していたNHK朝の連続テレビ小説『ばけばけ』に俳優・さとうほなみとして出演していたことをきっかけに、本作で女性ドラマーを起用したいという桑田の思いと重なりオファーする運びに。

さらに、桑田が一目惚れする謎多き女性役として、俳優・モデルの佐藤菫も出演。東洋的なファム・ファタールを思わせる存在感で映像に奥行きを与えている。

また、今回のMVでは出演者が200名を超えたという。桑田は「こんなの48年で初めて。スケールは最大ですよ」と語り、キャリア史上最大規模の撮影に挑んだ映像作品に。舞台は夕暮れ間際の高速道路。赤いスポーツカーを駆る桑田佳祐の姿で映像は幕を開け、疾走感あふれるバンド演奏シーンを交えながら、高速道路の渋滞というワンシチュエーションのなかで紡がれる愛おしくも怪しげな人間模様が次々と展開する。クライマックスでは、夜の高速道路上で繰り広げられる前代未聞のスペクタクルも待ち受けており、人を惹きつけてやまない“人誑し”の魅力と、その先で待ち受ける甘美で危うい世界が、桑田佳祐ならではのユーモアと色気をもって見事に結晶した映像に仕上がっているとのことだ。

本作への出演を経て、緑黄色社会の小林壱誓、ゲスの極み乙女のほな・いこかからもコメントが届いている。

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◾️小林壱誓 コメント

「人誑し / ひとたらし」という楽曲が持つ力強さと優しさを、撮影を通してより深く感じることができました。僕は夜シーンのみの撮影でしたが、桑田さんは暑いなか丸一日長丁場だったのにも関わらず、出演者やスタッフの皆さん一人ひとりに細やかに気を配られていて、その姿がとても印象的でした。そんな一日を経たからこそ、「その命燃やして闘う以上 愛は死なない」という歌詞が深く胸に刻まれています。誰かのために心を尽くす、その積み重ねこそが”愛は死なない”という言葉の証明なのだと感じました。当日いただいたTシャツも大切に着ています！

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◾️ほな・いこか コメント

音楽にしてもお人柄にしてもその言葉、そのもの、「人誑し」。こんなに素敵な楽曲で、桑田佳祐さんの後ろで、ドラムを叩ける日が来るとは。人生わからないものです。

わたしは演奏シーンのみの出演だったので、出来上がった映像を観てびっくり。こりゃあ、とんでもないPVです。ぜひ「人誑し / ひとたらし」、お浴びください。

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明日発売する最新シングル「人誑し / ひとたらし」は、テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』のW主題歌として書き下ろされた表題曲「人誑し / ひとたらし」、「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」、そして「南谷ミュージック・シティー」、カンロの最新CMに使用されている4曲のCMソングを含む、全て新曲の合計7曲が収録された規格外のCDシングルとなっている。

なお桑田は、7月8日の石川公演を皮切りに＜桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by カンロ＞の開催も控えている。

◾️18thシングル「人誑し / ひとたらし」

2026年6月24日（水）発売 ※アナログ盤を除く

特設サイト：https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026 通常盤 アナログ盤 ○完全生産限定盤（CD + Special Goods）

VIZL-3300 \2,750（税込）

グッズ：『桑田佳祐×阿良川あかね Jump and Shout!!アクリルスタンド』 ○通常盤（CD）

VICL-38700 \1,430（税込） ○アナログ盤（7月8日（水）発売）

VIJL-61900 \2,750（税込） ▼収録楽曲

人誑し / ひとたらし （テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』オープニング主題歌）

AKANE On My Mind〜饅頭こわい （テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』エンディング主題歌）

南谷ミュージック・シティー

みたらし慕情 / 演歌編 （カンロTVCM ソング）

飴とミラーボール / ディスコ・ヴァージョン （カンロTVCM ソング）

飴ちゃんマン / ロック編 （カンロTVCM ソング）

聖なるカンロ飴 / ドゥーワップ・ヴァージョン （カンロTVCM ソング） ▼先着予約購入特典

『桑田佳祐「人誑し / ひとたらし」寄席文字木札ストラップ』

片面は桑田佳祐の文字を彫り込み、片面は「人誑し / ひとたらし」デジタル配信ジャケットのアートワークをプリントした両面デザインの木製ストラップ。

対象商品：シングル「人誑し / ひとたらし」（VIZL-3300、VICL-38700、VIJL-61900）

※一部取扱いのない店舗もございます。詳しくはお近くの店舗にお問い合わせください。

※無くなり次第終了となります。お早めにご予約ください。 ▼先行配信「人誑し / ひとたらし」※TVアニメ『あかね噺』OP主題歌

配信：https://taishita.lnk.to/hitotarashi ▼先行配信「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」※TVアニメ『あかね噺』ED主題歌

配信：https://taishita.lnk.to/akaneonmymind

◾️＜桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by カンロ＞ 2026年

7月8日（水）開場17:30開演18:30

7月9日（木）開場17:30開演18:30

石川県産業展示館4号館

問い合わせ先：FOB金沢 076-232-2424（平日11:00〜17:00） 7月14日（火）開場17:30開演18:30

7月15日（水）開場17:30開演18:30

あなぶきアリーナ香川

問い合わせ先：デューク高松 087-822-2520（平日11:00〜17:00） 7月21日（火）開場17:30開演18:30

7月22日（水）開場17:30開演18:30

広島グリーンアリーナ

問い合わせ先：キャンディープロモーション 082-249-8334（平日11:00〜17:00） 7月29日（水）開場17:30開演18:30

7月31日（金）開場17:30開演18:30

8月1日（土）開場16:00 開演17:00

TOYOTA ARENA TOKYO

問い合わせ先：キョードー横浜 045-671-9911（月〜金 11:00〜15:00） 8月7日（金）開場17:00開演18:00

8月8日（土）開場16:00 開演17:00

三重県営サンアリーナ

問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00〜18:00） 8月13日（木）開場17:30開演18:30

8月14日（金）開場17:30開演18:30

グランメッセ熊本

問い合わせ先：BEA 092-712-4221（平日12:00〜16:00） 8月19日（水）開場17:30開演18:30

8月20日（木）開場17:30開演18:30

GLION ARENA KOBE

問い合わせ先：キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00〜17:00 土日祝休業） 8月27日（木）開場17:30開演18:30

8月28日（金）開場17:30開演18:30

北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

問い合わせ先：WESS info@wess.co.jp 9月2日（水）開場17:00開演18:30

9月3日（木）開場17:00開演18:30

Kアリーナ横浜

問い合わせ先：キョードー横浜 045-671-9911（月〜金 11:00〜15:00） 9月9日（水）開場17:30開演18:30

9月11日（金）開場17:30開演18:30

9月12日（土）開場15:30 開演16:30

宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

問い合わせ先：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info ＜チケット代＞

全席指定／注釈付き指定席 11,000円（税込）

立ち見指定 10,500円（税込）

※5歳以上要チケット／4歳以下のお子様は膝上鑑賞の場合チケット不要。ただし座席が必要な場合はチケットが必要となります。

※お1人様1公演2枚まで

※注釈付き指定席は、ステージ・演出の一部が見えづらい場合がございます。

※立ち見指定は、指定の位置で立ってご観覧いただきます。

※チケット代金とは別に、各種手数料がかかります。 特設サイト：https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026live

◾️タイアップ／TVアニメ『あかね噺』 ▼放送情報

テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠：2026年4月4日（土）より 毎週土曜 夜11時30分〜

BS朝日：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 深夜1時〜

AT-X：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 夜10時〜 ※リピート放送：毎週木曜 朝5時30分〜／毎週日曜 朝7時〜

CSテレ朝チャンネル1：2026年4月12日（日）より 毎週日曜 夜9時〜

アニマックス：2026年5月23日（土）より 毎週土曜 夜8時30分〜 ※リピート放送：毎週日曜 朝8時30分〜 ▼配信情報

ABEMA・Netflixにて4月5日（日）午前0時〜先行配信！

他各配信プラットフォームにて順次配信開始 TVアニメ『あかね噺』公式サイト：https://akane-banashi.com/