家入レオが、8月26日に9枚目となるフルアルバム『31』をリリースすることを発表した。さらに、明日に収録曲「Walk」を配信リリースする。自身の年齢をタイトルづけた9枚目のフルアルバム『31』は、HANA、ちゃんみな、milet、SKY-HIなどのプロデュースを手掛けるRyosuke “Dr.R” Sakaiが全曲プロデュースし、歌詞や音楽性、歌声などこれまでの家入レオのイメージをさらにアップデートさせる全12曲を収録。2025年にリリースした「Mi