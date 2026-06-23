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Written by Leo Ieiri, Ryosuke ¡ÈDr.R¡É Sakai, Yui Mugino
Produced by Ryosuke ¡ÈDr.R¡É Sakai
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VICL-66165¡¡\3,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[CD]
1.Overture (Log:31)
2.Echoes
3.We Could Be Something
4.Walk
5.Adieu
6.Rain Song
7.Remember
8.Too Late
9.Melt
10.Muse
11.Mirror (Edition 31)
12.Love In Me
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VIZL-2545¡¡\8,250¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[CD]ÄÌ¾ïÈ×¤ÈÆ±ÆâÍÆ
[Blu-ray] TOUR2025 ¡Ábulb¡Á @LINE CUBE SHIBUYA
¡¦Opening
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¡¦Neon Nights
¡¦love & hate
¡¦Overflow
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¡¦Silly
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¡¦Hello To The World
¡¦Bless You
¡¦Shine
¡¦½ã¾ð
¡¦Pain
¡¦Mirror feat.ºØÆ£¹¨²ð
¡¦¥µ¥Ö¥ê¥Ê
¡¦Documentary Film (TOUR2025 ¡Ábulb¡Á)
¡þ½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡ÊCD+Photobook¡Ë
VIZL-2546¡¡\5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[CD] ÄÌ¾ïÈ×¤ÈÆ±ÆâÍÆ+Photobook
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