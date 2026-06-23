EVANが、ソロデビューシングルのタイトル曲「Ride or Die」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】EVAN、ソロデビューシングルタイトル曲「Ride or Die」MV） 本楽曲は、相手に向けて抑えきれないほど膨らんでいく感情を込めた楽曲。ポップロックをベースにハイパーポップの要素が加わったオルタナティブロックで、ラフな質感のメロディに実験的なサウンドが重なり、EVANのエッジの効いたボー