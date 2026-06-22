富士山山梨県と静岡県は22日、富士山登山道の山梨県側「吉田ルート」と静岡県側「須走ルート」の開山日を7月1日にすると正式に決めた。各ルートを現地調査し、安全を確認した。調査には環境省や両県の職員ら26人が参加。各ルートの5合目から山頂までの残雪や、補修が必要な箇所がないかどうかを確認した。多少の残雪はあるものの、1日の開山に影響はないと判断した。両ルートが合流する8合目から山頂までの道のりは両県合同で