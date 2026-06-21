サッカー・ワールドカップの日本対チュニジア戦。日本代表の佐野海舟選手の地元、岡山県津山市でパブリックビューイングが行われました。 【写真を見る】「最高！海くんがんばれ！」佐野海舟選手の地元・津山市で約400人が熱狂サッカーW杯チュニジア戦【岡山】 （佐野選手が小中学校時代に所属したクラブチーム「FCヴィパルテ」の子どもたち）「佐野選手がんばれー」 会場の加茂町文化セ