ドイツの最高級ぬいぐるみブランド「シュタイフ」とアニメ『ハイキュー!!』がコラボレーションした「テディベア 日向翔陽」を完全数量限定生産にて発売。2026年6月21日（日）より、「TOHO animation STORE ONLINE」限定で注文受け付けを開始した。「ハイキュー!! シュタイフ コラボテディベア 日向翔陽」の左耳には、シュタイフのテディベアの証である「ボタン・イン・イヤー」がついており、タグには生産年度、製造品番（シリアル