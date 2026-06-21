【ハイキュー!!】シュタイフ コラボテディベア 日向翔陽は完全数量限定！
ドイツの最高級ぬいぐるみブランド「シュタイフ」とアニメ『ハイキュー!!』がコラボレーションした「テディベア 日向翔陽」を完全数量限定生産にて発売。2026年6月21日（日）より、「TOHO animation STORE ONLINE」限定で注文受け付けを開始した。
「ハイキュー!! シュタイフ コラボテディベア 日向翔陽」の左耳には、シュタイフのテディベアの証である「ボタン・イン・イヤー」がついており、タグには生産年度、製造品番（シリアルナンバー）が刻まれている。限定品の証である ”白タグ＋赤文字” のシュタイフタグにも注目。
テディベアの素材はモヘアを使用しており、スベスベとした滑らかな手触りで、美しい光沢を放つ高級感のある仕上がりになっている。手足は自由に動かせるので、お好みのポーズで飾って楽しめる。
足の裏には名前と誕生日を刺繍しており、特別感が溢れるデザイン。着用しているユニフォームは肌触りが良く伸縮性のあるポリエステル素材を使用。
職人たちの手によって作り出されるため、1体1体表情が異なり、一つとしてまったく同じ顔立ちはない。
商品の発送は、2027年5月より順次発送を予定している。
＞＞＞ハイキュー!! シュタイフ コラボテディベア 日向翔陽 をチェック！（写真12点）
（C）古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
「ハイキュー!! シュタイフ コラボテディベア 日向翔陽」の左耳には、シュタイフのテディベアの証である「ボタン・イン・イヤー」がついており、タグには生産年度、製造品番（シリアルナンバー）が刻まれている。限定品の証である ”白タグ＋赤文字” のシュタイフタグにも注目。
足の裏には名前と誕生日を刺繍しており、特別感が溢れるデザイン。着用しているユニフォームは肌触りが良く伸縮性のあるポリエステル素材を使用。
職人たちの手によって作り出されるため、1体1体表情が異なり、一つとしてまったく同じ顔立ちはない。
商品の発送は、2027年5月より順次発送を予定している。
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（C）古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
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