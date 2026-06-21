毎週土曜あさ9時25分よりTBSにて放送中の、Production I.G制作によるアニメ『リラックマ』において、#12放送後、アニメ『リラックマ』第2弾PVおよび第2弾キービジュアルが公開された。新たに公開された第2弾PVでは、様々な場所を旅するリラックマたちを、幾田りらさんによるナレーションとともにごゆるり楽しめる。また、第2弾キービジュアルでは、シーズンタイトル「てくてく世界旅行」の発表とあわせて、リラックマたちの新たな