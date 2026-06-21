【アニメ『リラックマ』】第2弾PVとキービジュアル公開！ 新たな物語は世界旅行
毎週土曜あさ9時25分よりTBSにて放送中の、Production I.G制作によるアニメ『リラックマ』において、#12放送後、アニメ『リラックマ』第2弾PVおよび第2弾キービジュアルが公開された。
新たに公開された第2弾PVでは、様々な場所を旅するリラックマたちを、幾田りらさんによるナレーションとともにごゆるり楽しめる。
また、第2弾キービジュアルでは、シーズンタイトル「てくてく世界旅行」の発表とあわせて、リラックマたちの新たな物語を予感させるビジュアルを公開している。
リラックマたちの新たな旅をお楽しみに。
＞＞＞場面カットやキービジュアルをチェック！（写真6点）
（C）SAN-X / チームリラックマ
新たに公開された第2弾PVでは、様々な場所を旅するリラックマたちを、幾田りらさんによるナレーションとともにごゆるり楽しめる。
また、第2弾キービジュアルでは、シーズンタイトル「てくてく世界旅行」の発表とあわせて、リラックマたちの新たな物語を予感させるビジュアルを公開している。
リラックマたちの新たな旅をお楽しみに。
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（C）SAN-X / チームリラックマ
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