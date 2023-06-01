ワールドカップ北中米大会サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は20日（日本時間21日）、グループFの第2節・オランダ―スウェーデン戦が行われ、オランダが5-1で勝利した。日本と同組の2チームの対戦。初戦で日本と引き分けたオランダは1勝1分、スウェーデンは1勝1敗となった。欧州勢同士の一戦。前半5分、オランダはカウンターからブライアン・ブロビーが先制ゴール。グラウンダーのクロスに合わせてゴールネットを揺ら