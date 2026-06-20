SUPER BEAVERが、6月24日(水)にリリースされるニューアルバム『人生』の全曲トレーラー映像を公開した。本作には、「クライマックス」 (フジテレビ系2026サッカーテーマソング)、「アプローズ」 (アサヒ飲料「三ツ矢サイダー」2026テーマソング)、「健気」 (こくみん共済 coop 「こくみん共済 あっと」CMソング) 、生きがい (フジテレビ系2026 アスリート応援ソング)など、話題曲を多数収録。公開されたトレーラー映像では、アルバ