１２日、甘粛省慶陽市華池県の街頭で職人が販売している香包。（蘭州＝新華社記者／梁軍）【新華社蘭州6月20日】中国では旧暦5月5日の端午節（今年は6月19日）の時期になると、ヨモギなどの薬草を入れた「香包（香り袋）」を身に着けて邪気を払い、健康と平穏を願う。香包刺しゅうの里として知られる甘粛省慶陽市を訪ねると、街の至る所で色とりどりの香包が売られており、買い物客が足を止めていた。慶陽の刺しゅうは長い歴史