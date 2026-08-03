堺雅人主演のＴＢＳドラマ「ＶＩＶＡＮＴ」第１２話（第２シーズン・第２話）が２日に放送された。序盤から、乃木憂助（堺雅人）が、公安刑事野崎守（阿部寛）、ホワイトハッカー東条翔太（濱田岳）、ブルーウォーカー太田梨歩（花岡すみれ）と通信して、新庄浩太郎（竜星涼）の行方を追跡した。その際に野崎が、乃木に「裏でこの会話を聞いてらっしゃるお前たちの司令官は、なんとおっしゃってる？」と訪ねた。その際に、