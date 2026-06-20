「マツダ2」ロングセラーとなった理由とは「マツダ2」は、2014年7月に4代目「デミオ」として登場し、2019年7月の改名を経て、12年近くのロングセラーを誇ってきたマツダの基幹コンパクトカーです。長きにわたり多くのユーザーに愛されてきた同車ですが、いよいよ2026年8月をもって、その歴史に幕を閉じることが決定しました。【画像】超カッコいい！ これがまもなく生産終了する「マツダ2」です！（30枚以上）なぜマツダ2は、