春雨はもどさず、そのままフライパンへ。トマトと豚肉を重ねて蒸し煮にするだけで、春雨が煮汁を吸い込み、つるんと味わい深く仕上がります。みそのこくとトマトのほどよい酸味が絶品。豚バラのうまみもきいていて、ご飯にもよく合う一皿です。『豚肉とトマトの中華春雨煮』のレシピ材料（2人分）豚バラ薄切り肉（しゃぶしゃぶ用）……150g トマト……2個（約300g） 春雨（ハーフサイズ）……40g 〈A〉みそ……大さじ1 酒……大