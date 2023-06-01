【春雨は戻さない】材料3つを重ねてほったらかし『豚肉とトマトの春雨煮』が簡単すぎ

春雨はもどさず、そのままフライパンへ。トマトと豚肉を重ねて蒸し煮にするだけで、春雨が煮汁を吸い込み、つるんと味わい深く仕上がります。

みそのこくとトマトのほどよい酸味が絶品。豚バラのうまみもきいていて、ご飯にもよく合う一皿です。

『豚肉とトマトの中華春雨煮』のレシピ

材料（2人分）

豚バラ薄切り肉（しゃぶしゃぶ用）……150g

トマト……2個（約300g）

春雨（ハーフサイズ）……40g

〈A〉

みそ……大さじ1

酒……大さじ1

しょうゆ……大さじ1

ごま油……大さじ1/2

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

・トマトはへたを取り、6等分のくし形に切る。

・豚肉は長さ5cmに切る。ボールに〈A〉を混ぜ、豚肉を加えて全体に味をからめる。

（2）蒸し煮にする

フライパンに春雨を広げ入れてトマトをのせ、さらに豚肉を広げながらのせる。水1カップを回し入れ、ふたをして中火で熱し、8分ほど蒸し煮にする。全体をざっと混ぜ、器に盛る。

おいしく作るコツ

春雨はもどさずにそのまま使うのがポイント。トマト、味をからめた豚肉をのせて蒸し煮にすることで、うまみを吸って味に深みが出ます。

うまみたっぷりの煮汁ごとご飯にのせて、どんぶりにして楽しむのもおすすめです♪

市瀬 悦子イチセ エツコ 料理家 食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年6月17日号より）