【春雨は戻さない】材料3つを重ねてほったらかし『豚肉とトマトの春雨煮』が簡単すぎ
春雨はもどさず、そのままフライパンへ。トマトと豚肉を重ねて蒸し煮にするだけで、春雨が煮汁を吸い込み、つるんと味わい深く仕上がります。
みそのこくとトマトのほどよい酸味が絶品。豚バラのうまみもきいていて、ご飯にもよく合う一皿です。
『豚肉とトマトの中華春雨煮』のレシピ
材料（2人分）
豚バラ薄切り肉（しゃぶしゃぶ用）……150g
トマト……2個（約300g）
春雨（ハーフサイズ）……40g
〈A〉
みそ……大さじ1
酒……大さじ1
しょうゆ……大さじ1
ごま油……大さじ1/2
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
・トマトはへたを取り、6等分のくし形に切る。
・豚肉は長さ5cmに切る。ボールに〈A〉を混ぜ、豚肉を加えて全体に味をからめる。
（2）蒸し煮にする
フライパンに春雨を広げ入れてトマトをのせ、さらに豚肉を広げながらのせる。水1カップを回し入れ、ふたをして中火で熱し、8分ほど蒸し煮にする。全体をざっと混ぜ、器に盛る。
おいしく作るコツ
春雨はもどさずにそのまま使うのがポイント。トマト、味をからめた豚肉をのせて蒸し煮にすることで、うまみを吸って味に深みが出ます。
うまみたっぷりの煮汁ごとご飯にのせて、どんぶりにして楽しむのもおすすめです♪
教えてくれたのは…
市瀬 悦子イチセ エツコ
料理家
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食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。
（『オレンジページ』2026年6月17日号より）