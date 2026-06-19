黒夢が、7月15日に同時リリースする初のセルフカバーアルバム『CORKSCREW 2026』と『Drug TReatment 2026』より、「少年」＆「NEEDLESS」のMVを6月21日（日）21時から、2曲同時にYouTubeプレミア公開することが決定した。90年代後半、いずれも大ヒットを記録し、現在も高い評価を誇る『CORKSCREW』『Drug TReatment』を2026年のサウンドでリブートした2枚のアルバム。黒夢最大のヒット曲「少年」の再映像化、そして黒夢の楽曲群の