JUJUが、7月クールの日本テレビ系水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』にニューシングル「夏蝉」（読み:なつせみ）が主題歌に決定したことを発表した。『ファーストクライ 母子救命救急班』は、日本屈指のセレブ病院で秘密裏に結成された母子救命救急班が、“新たな命”を守り抜くために奮闘するメディカルエンターテインメントドラマ。比嘉愛未が主演を務め、松島聡、前田敦子、岡部たかし、真矢ミキなどが出演している