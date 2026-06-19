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[1st]Open4:30pm Start5:30pm¡¡[2nd]Open7:30pm Start8:30pm
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[1st]Open3:30pm Start4:30pm¡¡[2nd]Open6:30pm Start7:30pm
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