登録者14万人超のYouTuberで、格闘技イベント『BreakingDown』の参戦経験もある筋肉グラドル・緒方友莉奈（32）が6月19日までにXを更新。電車での“困りごと”を告発するも、批判の声が殺到している。

現在、同投稿は削除されているが、「お願いマジで汗臭い」と綴られたポストには、電車内で撮られた1枚の写真が添えられていた。写真には緒方の隣に立つ、白いシャツを着たサラリーマンと思われる男性の背中が映っている。「仕事頑張ったんはわかるけど生乾きはやばい。エチケット的につらい」と男性の匂いについて不快感を訴えたのだ。

近年、話題になっている“スメハラ”＝スメルハラスメント。臭いに関して周囲の人に不快感を与える行為。タバコや強烈な香水、柔軟剤の臭いに加え、“不快な体臭や口臭”もスメハラに当てはまるとされる。しかし、臭いの感じ方は人それぞれで異なり、悪臭の原因についても本人に責任があるとは限らないので、スメハラの対応には難しい部分があると言われている。

今回の緒方の“スメハラ”投稿にも、

《すごく分かります》

《自分だとは気付いてない模様…誰か伝えてあげてよ》

と賛同する声が寄せられた一方で、

《仕事終わりなら勘弁したってよ…好きで汗かいとる訳でもないんだし》

《体臭の発生源は不潔だけでなく病気で出ている場合もあるし体質の場合もありマナー違反という言葉を使うのはどうかと思います》

と指摘する声も多く、賛否両論が巻き起こっていた。だが、それ以上に物議を醸しているのが、同投稿にアップされた写真だ。

「緒方さんが男性の写真を撮影して自身のXにアップ。背中とはいえ、電車内で無断で撮影した写真をSNSにあげることに批判の声が集まりました。緒方さんはフォロワー数も多いインフルエンサーの立場にある人ですから、その影響力を考えると今回の投稿は避けるべきだったでしょうね」（芸能記者）

この件を報じたネットニュースのコメント欄にも、

《インフルエンサーが電車内の乗客を無断で撮影し、不快感とともにSNSに投稿した行為は、公共のマナーとして著しく不適切です》

《方向性は違うけど、公共の場で、顔が写っていないとは言え他人を無断撮影してSNSに晒すのも立派なマナー違反だと思う》

《顔さえ写さなきゃOKと思ってる エチケットのなさよ》

と厳しい指摘が並んだ。

緒方は現在、この“スメハラ”投稿を削除し、19日にはXで「起きたら、炎上してました」と言及。「私が浅はかすぎて軽はずみすぎました。ごめんなさい」と謝罪した。「汗水垂らして頑張ってる方を侮辱した発言に聞こえたと反省してます」とし、「私の言動や行動は浅はかでみなさんの気分を害する事でした」と心情をつづっている。

他人の“エチケット”を指摘したつもりが、思わぬ形で自身のエチケットを問われる結果となった。