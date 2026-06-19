2026年6月18日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、中東情勢の悪化により世界経済が成長減速と物価高騰の軌道に陥り、以前の状態への回復は困難であるとする専門家の見解について報じた。記事は、米国とイランとの間で停戦に関する覚書が交わされたことについて、世界経済が今年2月28日の米国とイスラエルによるイラン爆撃前の状態に戻ることは難しく、エネルギーや肥料の価格高騰を引