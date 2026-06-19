ワイヤレスイヤホンを毎日持ち歩いていると、ケースに少し傷が付いただけでも気になったり、見た目を変えて気分転換したくなったりしますよね。ダイソーで見つけたケースは、アクセサリー感覚で楽しめる見た目で、シンプルな純正ケースの印象を手軽に変えられます。デザイン性がかなり高めで高見えします♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：カバンメッキ色イヤホンケース（エアーポッズプロ）価格：￥220（税込）販売