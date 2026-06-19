奪い合いになりそう！これが200円はバグだよ…！高見えイヤホンケース

ワイヤレスイヤホンを毎日持ち歩いていると、ケースに少し傷が付いただけでも気になったり、見た目を変えて気分転換したくなったりしますよね。ダイソーで見つけたケースは、アクセサリー感覚で楽しめる見た目で、シンプルな純正ケースの印象を手軽に変えられます。デザイン性がかなり高めで高見えします♡

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商品情報

商品名：カバンメッキ色イヤホンケース（エアーポッズプロ）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480827278

メタル風デザインが目を引く！ダイソーの『カバンメッキ色イヤホンケース（エアーポッズプロ）』

普段使っているワイヤレスイヤホンケースに少し飽きてきて、「もう少しおしゃれな見た目にしたいな」と思っていたところで気になったのが、このアイテム。

メタルのような光沢があるデザインですが、素材はTPU製。見た目は硬そうに見えるものの、触るとやわらかい質感です。

表面はうねうねと波打ったデザインになっていて、200円商品とは思えない雰囲気があります。見た目重視で選びたくなる、存在感のあるイヤホンケースです。

筆者はダイソーのモバイルグッズ売り場で見つけました。今回はPro用（for AirPods Pro／Pro 2）を購入しましたが、似たデザインでAirPods 第4世代用も並んでいました。

購入前に確認したい！傷や仕上がりで気になったポイント

デザインは魅力的ですが、細かな仕上がりには気になる部分もありました。購入時点でケースに傷が目立っていたのが少し残念なところです。

特にフタを開けた縁部分は、塗装なのか汚れなのか判断しづらい箇所もありました。また、この金属風の光沢は使い続けるうちに少しずつ薄れていきそうな印象です。

とはいえ価格は220円（税込）。使用中はフタを閉じてしまえば傷もあまり目立たず、個人的には十分許容できる範囲でした。

装着感や充電はどう？使って分かった注意点

手持ちのAirPodsに装着してみました。ピタッとしっかり装着できるのは良かったものの、そのぶん取り外しにはかなり苦戦しました。

一度、向きを間違えて入れてしまったときは全然外れなくなってしまい、取り外す際も指で少しずつ押し出しながら作業する必要があり、かなり手こずりました。

AirPods本体が傷付かないか少し心配になるレベルだったので、装着時は向きが合っているかよく確認するのをおすすめします！

ケース装着後は充電ランプが見えなくなります。ただ、ワイヤレス充電を試したところ、充電自体は問題なくできていました。

一方で、スマホ・Apple Watch・AirPodsを同時に充電できるスタンドには収まらなくなりました。ケースの厚みが増すため、スタンド型充電器を使っている場合は事前に確認しておきたいところです。

今回は、ダイソーの『カバンメッキ色イヤホンケース（エアーポッズプロ）』をご紹介しました。気になる点はいくつかあるものの、見た目のおしゃれさはかなり魅力的。

セレクトショップに並んでいても違和感がないようなデザインで、カラビナ付きなのもうれしいポイントです。バッグに付けて持ち歩くだけでもテンションが上がります。

イヤホンケースの見た目を手軽に変えたいときにぴったりのアイテムです。気になる方は、ぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。