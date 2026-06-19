アイドルグループ「UtaGe!」の宇佐美ことはが17日、自身のインスタグラムを更新。昭和感漂う空間でショットをアップした。 【写真】まるで別世界に来たよう昭和になじむ令和アイドル 宇佐美は「気になってたカフェ」と記し、シアー感のあるチュニックにデニムのコーデで、懐かしい雰囲気で満たされた場所で撮影した写真を公開。赤のランドセルや天井からつるされたペンダントライトなど、昭和の小学生女