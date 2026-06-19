野球塾「J-PARK」代表の福原芳之さんが解説…体を支点とした打撃理論少年野球の現場では手打ちやドアスイング、ダウンスイングなど、子どもたちのバッティングに関する悩みが尽きない。これらの課題を改善する鍵は、「フルスイング」を理論として学ぶことにある。徳島商やJR四国でプレーし、現在は徳島県の野球塾「J-PARK」で代表を務める福原芳之さんが、体を支点にした打撃理論を解説している。「闇雲に思い切り振るのがフルス