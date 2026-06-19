「2026年春の新卒入社は誰もいません。私が数年前に入社したときは、毎年数十人から100人程度のまとまった人数が入社していましたが……」かつての職場の惨状をそう振り返るのは、数年前に新卒で警備会社に入社した白井さん（仮名、20代女性）だ。いつまで続くか分からない不規則な勤務形態、自分ではコントロールできない長時間労働がつらく、2年半で会社を去ったという。編集部は白井さんに取材し、当時の状況を詳しく聞いた。（